Krivična prijava zbog lažnog prijavljivanja

Podgorica, (MINA) – Mojkovačka policija podnijela je krivičnu prijavu protiv N.R. (39), osumnjičenog za lažno prijavljivanje i navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da se N.R. 24. novembra, u mjestu Podbišće u Mojkovcu, na proširenju pored magistralnog puta kretao vozilom unazad, a da se prethodno nije uvjerio da je to bezbjedno.

„Nakon toga je lijevim zadnjim dijelom vozila udario u zadnji dio priključnog teretnog vozila, koje se nalazilo na proširenju, i na taj način nanio štetu svom vozilu“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da se, nakon toga, vozač teretnog vozila udaljio sa lica mjesta, budući da nije vidio ni osjetio da je vozilo kojim je upravljao N.R. ostvarilo kontakt sa njegovim vozilom.

Tada je, kako su naveli, N.R. izašao iz vozila, uklonio tragove sa lica mjesta, pomjerio vozilo i onda pozvao dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac.

Iz policije su kazali da je N.R. dežurnu službu mojkovačkog Odjeljenja bezbjednosti obavijestio da je osoba koja je upravljala teretnim vozilom počinila krivično djelo na njegovu štetu, svjestan da ta osoba nije počinila krivično djelo.

„N.R. je doveo u zabludu policijske službenike Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac koji su vršili uviđaj saobraćajne nezgode, da u zapisniku ovjere neistinit sadržaj“, navodi se u saopštenju.

