Krivična prijava zbog kršenja izbornih prava

Podgorica, (MINA) – Službenici Stanice policije Šavnik podnijeli su krivičnu prijavu protiv Lj.Ć. zbog sumnje da je izvršio krivična djela povreda prava glasanja i sprečavanje održavanja glasanja, saopšteno je iz Uprave policije.

„Lj.Ć. je danas, kako se sumnja, kao član biračkog odbora na biračkom mjestu broj 6 u mjestu Dubrovsko, onemogućio jednom građaninu da ostvari svoj biračko pravo“, navodi se u saopštenju.

Krivična prijava predata je državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima.

