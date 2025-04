Krivična prijava zbog gradnje na državnom zemljištu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv N.B. zbog sumnje da je gradila objekat na državnoj imovini, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je krivična prijava podnijeta Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

„N.B. se sumnjiči za krivična djela protivpravno zauzimanje zemljišta i skidanje i povreda službenog pečata i znaka“, rekli su iz policije.

Kako su naveli, N.B. je je krivično djelo počinila na način što je u prvoj polovini prošle godine, na državnom zemljištu u mjestu Grbe u Danilovgradu, započela izgradnju porodične kuće bez saglasnosti Vlade.

„A nakon što joj je urbanističko-građevinska inspekcija zabranila dalje građevinske radove, tokom novembra prošle godine, samovoljno je uklonila plombu, odnosno traku sa tablom o zabrani radova, nakon čega je nastavila sa daljim izvođenjem bespravnih građevinskih radova“, kaže se u saopštenju.

