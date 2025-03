Krivična prijava protiv Ulcinjanke zbog trgovine ljudima

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv M.M. (29) iz Ulcinja, zbog sumnje da je izvršila krivično djelo trgovina ljudima, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj ispred jednog trgovinskog objekta u tom gradu zatekli u prosjačenju dvoje djece, uzrasta 12 i sedam godina.

Kako su naveli, u neposrednoj blizini policijski službenici su zatekli i M.M, majku maloljetne djece, koja je prikupljala novac od prosjačenja.

“Sa događajem je upoznata postupajuća tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu protiv M.M. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično djelo trgovina ljudima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici o događaju obavijestili i Centar za socijalni rad radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti.

