Krivična prijava protiv Ulcinjanke zbog nelegalne gradnje

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv R.K. (60) iz Ulcinja, zbog sumnje da je izvršila krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je R.K., u novembru prošle godine, na pet katastarskih parcela u mjestu Donji Štoj, u Ulcinju, započela izgradnju pet građevinskih objekata od čvrstih materijala identičnih dimenzija, bez prethodno podnijete prijave i dokumentacije za građenje.

Iz policije su kazali da je R.K. na taj način oštetila budžet Opštine Ulcinj za oko 100 hiljada EUR.

“Sužbenici Sektora za borbu protiv kriminala u saradnji sa urbanističko – građevinskim inspektorima, podnijeli su krivičnu prijavu protiv R.K., zbog sumnje da je izvršila krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje u produženom trajanju”, navodi se u saopštenju.Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

