Krivična prijava protiv tri osobe zbog stvaranja kriminalne organizacije i ubistva

Podgorica, (MINA) – Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) podnijelo je krivičnu prijavu protiv tri osobe za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i ubistvo D.Đ. u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), 22. septembra 2016. godine.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) su saopštili da je krivična prijava, po njihovom nalogu, podnijeta protiv S.P, B.M. i N.K.

„SPO podnijelo je krivičnu prijavu protiv S.P, B.M. i N.K. zbog osnova sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, S.P. i B.M. kao saizvršioci i krivično djelo teško ubistvo, N.K. krivično djelo teško ubistvo pomaganjem, a S.P. i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Iz SDT-a su rekli da je predmet krivične prijave djelovanje kriminalne organizacije čiji su pripadnici prijavljeni i druge nepoznate osobe, sa tačno određenim ulogama i zadacima.

„U cilju vršenja krivičnih djela ubistvo i teško ubistvo, pa tako i ubistvo oštećenog D.Đ, pripadnika suprostavljene kriminalne organizacije, u ZIKS-u, 22. septembra 2016. godine“, dodaje se u saopštenju objavljenom na sajtu SDT-a.

Osumnjičeni S.P. i B.M. se, kako su kazali iz SDT-a, nalaze u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, u pritvoru u drugim krivičnim predmetima i postupcima.

„Osumnjičeni N.K. je nedostižan državnim organima, i u odnosu na njega je u drugom krivičnom predmetu određen pritvor i naređeno raspisivanje potjernice“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS