Krivična prijava protiv tri osobe zbog falsifikovanja isprava

Podgorica, (MINA) – Rožajska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv tri osobe iz tog grada zbog falsifikovanja isprava u cilju pribavljanja odobrenja za nabavku oružja, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su E.M. (61) i njegov sin E.M. (23) Filijali za građanska stanja i lične isprave u Rožajama, uz zahtjeve za izdavanje odobrenja za nabavku lovačkog oružja, predali uvjerenja o položenim lovačkim ispitima i zdravstvenom stanju u čiju su vjerodostojnost službenici Filijale posumnjali.

“Nakon sprovedene kriminalističke obrade, ustanovljeno je da su E.M. i E.M. od Dž.K.(59) iz Rožaja, nezakonito pribavili falsifikovana uvjerenja o položenom lovačkom ispitu i zdravstvenom stanju”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, po čijem nalogu je protiv E.M., E.M. i Dž.K. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo falsifikovanje isprave.

