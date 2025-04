Krivična prijava protiv Plavljanina zbog tri krađe

Podgorica, (MINA) – Plavska policija podnijeće krivičnu prijavu protiv V.L. (50) osumnjičenog za tri krađe u ugostiteljskim objektima, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije protiv V.L. podnijeli poseban izvještaj kao dopunu krivične prijave prethodno podnijete po nepoznatom izvršiocu.

Iz Uprave policije su kazali da je V.L. osumnjičen da je u mjestu Murino, u prethodnom periodu u kasnim večernjim satima, van radnog vremena, ugostiteljske objekate nasilno otvarao upotrebom fizičke snage i podesnog sredstva.

“Lomeći staklene površine na prozorima objekata, nakon čega je ulazio u objekte i iz istih otuđio veću količinu alkoholnih pića“, kaže se u saopštenju.

Sa događajem je, kako se dodaje, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, koji je djela kvalifikovao kao krivična djela teška krađa i naložio podnođenje krivične prijave protiv V.L.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS