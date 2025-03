Krivična prijava protiv osumnjičenog za zlostavljanje djeteta

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Kotoru krivičnu prijavu protiv O.B.(42) iz Foče, zbog sumnje da je zlostavljao osmogodišnje dijete, saopšteno je iz Uprave policije.

Sumnja se da je O.B, sa privremenim boravkom u Tivtu, kao zaposleni na radnom mjestu defektologa u Dnevnom centru za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju 26. februara više puta udario otvorenom šakom u glavu osmogodišnjeg korisnika ustanove.

To je, kako su rekli iz policije, potvrđeno i izuzetim snimcima sa video nadzora iz ustanove.

»Djetetu je pružena medicinska pomoć, a službenici policije nastavljaju sa preduzimanjem mjera i radnji na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti koje su dovele do tog događaja«, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je O.B. danas saslušao postupajući tužilac u ODT u Kotoru, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.

