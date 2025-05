Krivična prijava protiv osumnjičenog za nanošenje teške tjelesne povrede

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv M.S. (23) iz Bijelog Polja, osumnjičenog za krivično djelo teška tjelesna povreda, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policiji u Bijelom Polju 3. maja oštećeni prijavio da ga je tog dana, dok se nalazio ispred jednog marketa, nepoznata osoba udarila u glavu, nakon kraćeg verbalnog sukoba.

Iz policije su rekli da je oštećeni tada zadobio tešku tjelesnu povredu – frakturu zigomatične kosti, nakon čega mu je ukazana ljekarska pomoć.

„Nakon niza preduzetih aktivnosti na terenu, kao i prikupljanja operativnih informacija i kriminalističke obrade, policija je identifikovala osumnjičenog M.S“, kaže se u saopštenju.

Protiv njega je, kako su naveli iz policije, podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda.

