Krivična prijava protiv osumnjičenih za krađu na štetu ŽICG

Podgorica, (MINA) – Barska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv F.S. i E.S., osumnjičenih za tešku krađu na štetu Željezničke infrastrukture Crne Gore (ŽICG).

Iz Uprave policije je saopšteno da su osumnjičeni već u pritvoru zbog prethodno izvršenih krivičnih djela.

Kako se sumnja, F.S. i E.S. su, od 10. januara četiri puta dolazili do šina u mjestu Tanki rt u Baru, odakle su izvlačili ukopani kabl i metalnu spojnicu.

Iz policije su kazali da su osumnjičeni nakon toga kidali i krali telekomunikacioni kabl, nakon čega su ga smještali u vozilo i odlazili sa lica mjesta.

„Sumnja se da su F.S. i E.S. otuđene kablove i spojnice prodavali na otpadu sekundarnih sirovina u Podgorici za šta su dobili oko 1,7 hiljada EUR“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je dio otuđenih predmeta pronađen i da će biti vraćen ŽICG, nakon odgovarajućih vještačenja.

Kako se dodaje, ukupno je ukradeno 1.640 metara telekomonikacionog kabla, zajedno sa dvije metalne spojnice STA kabla i dvije spojnice „Rayhem”.

Time je, prema izvještajima ŽICG, pričinjena materijalna šteta tom državnom preduzeću od 20,9 hiljada EUR.

Iz policije su naveli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar uhapsili i G.L. i K.T. koji su osumnjičeni za tešku krađu na štetu jednog pravnog lica.

Oni su, kako se sumnja, polomili staklo na ulaznim vratima objekta u vlasništvu pravnog lica, odakle su ukrali određene predmete.

„Daljim policijskim mjerama i radnjama policijski službenici su došli do sumnje da su te osobe planirale izvršenje više krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, u čemu su, identifikovanjem i hapšenjem, spriječeni“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će osumnjičeni uz krivičnu prijavu biti privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

