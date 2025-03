Krivična prijava protiv osumnjičene za ucjenu

Podgorica, (MINA) – Pljevaljska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv R.M. (34) iz Pljevalja zbog sumnje da je počinila krivično djelo ucjena, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici pljevaljskog Odjeljenja bezbjednosti Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima krivičnu prijavu protiv R.M. podnijeli po prijavi oštećene osobe.

Ona je to krivično djelo izvršila, kako se dodaje, na način što je tokom februara, u više navrata, od oštećene osobe tražila 1,5 hiljada EUR, uz prijetnju da će, ukoliko joj ne preda novac, objaviti sadržaj njegovih privatnih prepiski sa trećom osobom.

Iz policije su kazali da je oštećeni u dva navrata osumnjičenoj predao ukupno 300 EUR.

„Policijski službenici će nastaviti sa aktivnostima na suzbijanju imovinskog kriminala i zaštiti integriteta svih građana na čiju štetu se ova krivična djela čine“, navodi se u saopštenju.

