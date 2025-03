Krivična prijava protiv Nikšićanina zbog krađe

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić podnijeli su krivičnu prijavu protiv D.Z. (23) iz tog grada zbog sumnje da je u januaru ove godine ukrao kravu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je osumnjičeni u noći između 15. i 16. januara provalio u pomoćni objekat koji koristi oštećena osoba i otuđio kravu.

„Protiv D.Z. je Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podnijeta krivična prijava u redovnom postupku, zbog sumnje da je izvršio pomenuto krivično djelo“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je na teritoriji nadležnosti Odjeljenja bezbjednosti Nikšić u posljednjem periodu registrovano više sličnih događaja.

“U odnosu na te događaje policijski službenici u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju, odnosno identifikaciji i procesuiranju počinilaca”, dodaje se u saopštenju.

