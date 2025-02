Krivična prijava protiv mljekare zbog zagađenja životne sredine

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv mljekare „Milka MDK“ i odgovornog u tom pravnom licu M.B., zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zagađenje životne sredine.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje postupali po prijavi nevladine organizacije Euromost da mljekara „Milka MDK“ u rijeku Lim ispušta otpadne vode.

Kako su naveli, u izvještaju Centra za ekotoksikološka ispitivanja konstatovano je povećano prisustvo amonijaka, nitrata, lipofilnih i drugih materija.

„Nakon dobijenog izvještaja, policijski službenici su podnijeli krivičnu prijavu protiv pomenutog pravnog lica i M.B., odgovornog lica u pravnom licu, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zagađenje životne sredine“, kaže se u saopštenju.

