Krivična prijava protiv čuvara šuma

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv čuvara šuma R.N. (58) iz Berana, osumnjičenog za zloupotrebu službenog položaja, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da se sumnja da je R.N. Upravi za gazdovanje šumama i lovištima pričinio materijalnu štetu u iznosu od najmanje 28,8 hiljada EUR.

Kako su naveli, krivična prijava protiv R.N. podnijeta je Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, u okviru akcije kodnog naziva „Čekić“.

„Utvrđeno je da je R.N, nevršenjem službene dužnosti, omogućio drugim osobama da izvrše bespravnu sječu velikog obima na lugarskom rejonu – u gazdinskoj jedinici Jelovica u Beranama, u periodu od 1. do 28. novembra prošle godine“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da R.N. nije vršio evidenciju bespravne sječe u količini od 316,76 kubnih metara (m3) četinara i 21,42 m3 lišćara.

