Krivična prijava protiv Bjelopoljca zbog krađe telefona

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv A.K. (33) iz Bijelog Polja, osumnjičenog za krađu mobilnog telefona, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje postupali po prijavi oštećene osobe da joj je na jednoj željezničkoj stanici u tom gradu ukraden mobilni telefon.

Kako su naveli, njihovi službenici su u kratkom roku rasvijetlili krivično djelo krađa i procesuirali operativno interesantnu osobu.

„Policijski službenici su identifikovali i podnijeli krivičnu prijavu protiv A.K. zbog sumnje da je, koristeći nepažnju oštećene dok se nalazila na željezničkoj stanici, ukrao njen mobilni telefon, nakon čega se udaljio sa lica mjesta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tužilac, koji je upoznat sa događajem, kvalifikovao krivično djelo krađa i da je po njegovom nalogu protiv A.K. podnijeta krivična prijava.

