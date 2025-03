Krivična prijava protiv bivšeg rukovodioca Uprave za šume

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv Ž.V. (62), bivšeg rukovodioca Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Područne jedinice Berane, zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj i oštetio budžet Uprave za više od 62 hiljade EUR.

Iz Uprave policije su saopštili da se sumnja da je Ž.V. od 5. do 22. jula prošle godine, nevršenjem službene dužnosti, propustio da rasporedi čuvare šuma na lugarski rejon Kucina Gora – Torišta u gazdinskoj jedinici Jelovica, u Beranama.

„Tako je omogućio nepoznatim osobama da u tom periodu izvrše bespravnu sječu u bruto masi od 490 metara kubnih (m3) četinara i 30 m3 lišćara, čime je nepoznatim osobama pribavio protivpravnu imovinsku korist“, navodi se u saopštenju.

