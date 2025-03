Krivična prijava protiv bivše direktorice Opšte bolnice Nikšić

Podgorica (MINA) – Nikšićka policija podnijela je krivičnu prijavu protiv bivše direktorice Opšte bolnice (OB) Nikšić Dušanke Perović zbog sumnje da je počinila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da se Perović sumnjiči da je u septembru prošle godine, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, jednoj osobi iz Nikšića dala na korišćenje djelove kotlarnice – četiri gorionika procijenjene vrijednosti oko 1,6 hiljada EUR.

“Time je ovoj osobi pribavila imovinsku korist u pomenutom iznosu”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da nikšićka policija, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom, nastavlja sa sprovođenjem izviđajnog postupka i u odnosu na druge prijave koje je podnijela OB Nikšić.

