Krivična prijava protiv Beranke zbog nedozvoljene trgovine

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane podnijeli su krivičnu prijavu protiv F.S. (31) iz tog grada zbog nedozvoljene trgovine, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici beranske policije pretresom stana i tezge na pijaci u Beranama koje koristi F.S, povratnica u izvršenju krivičnih djela iz oblasti ekonomskog kriminaliteta, pronašli i oduzeli 15 pakovanja rezanog duvana.

„Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama po čijem je nalogu protiv F.S. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično djelo nedozvoljena trgovina“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS