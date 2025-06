Krivična prijava protiv Beranca zbog pištolja bez dozvole

Pogorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane podnijeće krivičnu prijavu protiv S.R. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, njihovi službenici su, pretresom porodične kuće i pomoćnih objekata koje koristi S.R, pronašli pištolj marke Crvena Zastava bez dokumentacije.

U saopštenju se navodi da je beranska policija pretresla i kuću u Andrijevici koju koristi V.Š, blizak jednoj operativno interesantnoj osobi.

„Pronađena su 183 komada municije različite vrste i kalibra u ilegalnom posjedu, detonatorska kapisla, sredstva za vezivanje i baterije za aktiviranje eksplozivne naprave“, kaže se u saopštenju.

„Protiv V.Š. će, nakon sprovedenih odgovarajućih vještačenja, biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Kolašin kod R.P. pronašli i oduzeli pušku u ilegalnom posjedu i protiv njega, po nalogu postupajućeg tužioca, podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici u Bijelom Polju pretresli stan koji koristi operativno interesantna osoba M.V. i pronašli manju količinu marihuane.

„Protiv M.V. će biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, pretresom M.B. iz Bijelog Polja pronađen je i oduzet gasni pištolj marke Blow, 65 komada municije za gasni pištolj, 15 komada municije i 20 komada pirotehničkih sredstava.

„Postupajući tužilac će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji djela nakon sprovedenih vještačenja“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je u Rožajama izvršen pretres kod operativno interesantne osobe M.T, kod koga je pronađen i oduzet balistički prsluk.

