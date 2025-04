Krivična prijava protiv Beranca zbog nedozvoljene trgovine cigaretama

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Berane podnijeli su krivičnu prijavu protiv sugrađanina S.M. (60), kod kojeg je pronađena veća količina cigareta bez potrebne dokumentacije, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici OB Berane u ponedjeljak kontrolisali putničko motorno vozilo beranskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S.M. (60), povratnik u izvršenju krivičnih djela iz oblasti ekonomskog kriminala.

„Kod S.M. je pregledom pronađeno i privremeno oduzeto 610 kutija cigareta kosovskih akciznih markica bez potrebne dokumentacije, koje su bile smještene u prtljažniku vozila“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama.

„Po njegovom nalogu službenici OB Berane su protiv S.M. podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS