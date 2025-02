Krivična i prekršajna prijava zbog zloupotrebe narkotika

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane podnijeli su krivičnu i prekršajnu prijavu protiv dvije osobe zbog zloupotrebe narkotika, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici kod E.B. (18) pronašli pakovanje sa marihuanom i kriminalističkom obradom došli do sumnje da je omogućio određenom broju osoba uživanje te opojne droge.

„Protiv E.B. je Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podnešena krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije su rekli da su službenici beranske policije pretresom stana i drugih prostorija, u naselju Rudeš, koje koristi Z.D.(39), pronašli određenu količinu tableta sa liste opijata.

„Nakon sprovedenog testiranja, utvrđeno je da je Z.D. pozitivan na prisustvo benzodiazepina u organizmu“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će protiv Z.D. biti podnijeta prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

“Službenici policije na sjeveru će nastaviti sa intenzivnim aktivnostima na otkrivanju i suzbijanju krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika i stavljanja u promet opojnih droga, u cilju razbijanja mreža ulične prodaje narkotika, te stvaranja bezbjednog ambijenta za građane”, poručuje se u saopštenju.

