Krijumčarenje droga zajednička prijetnja koja prevazilazi granice država

Podgorica, (MINA) – Transnacionalni organizovani kriminal, a posebno krijumčarenje droga, predstavlja ključnu zajedničku prijetnju koja prevazilazi granice država, ocijenjeno je na konferenciji «Izazovi i prijetnje od rastuće transatlantske sprege i trgovine u oblasti narkokriminala».

Međunarodnu konferenciju su organizovali Misija OEBS-a i Uprava policije Crne Gore, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Iz OEBS-a su kazali da je sa konferencije poručeno i da se transnacionalni organizovani kriminal efikasno može suzbiti samo putem koordiniranih, zajedničkih akcija zasnovanih na međunarodnoj saradnji, dugotrajnoj strateškoj posvećenosti i uzajamnom povjerenju.

Konferencija, kako je saopšteno, okuplja 70 regionalnih lidera za sprovođenje zakona, istražitelja i tužilaca iz zemalja regiona Zapadnog Balkana, Italije, Rumunije, Španije i SAD-a, a koji su uključeni u istrage organizovanog kriminala.

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović istakao je da je dominantna kriminalna aktivnost visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa iz Crne Gore krijumčarenje kokaina na međunarodnom nivou.

On je rekao da su te strukture i dalje zadržale trend povezivanja sa kriminalnim grupama i razvijanja saradničkih mreža sa područja drugih država Zapadnog Balkana.

«Pored svih izazova, Crna Gora je u prethodnom periodu ostvarila značajan napredak u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i trgovine drogom, oslanjajući se na jačanje policijske saradnje, usvajanje evropskih standarda i intenzivnu međunarodnu koordinaciju», kazao je Šćepanović.

On je istakao da će prioritet crnogorske policije ostati jačanje i intenziviranje međunarodne policijske saradnje, što je, kako je saopšteno iz OEBS-a, jedna od osnovnih tema konferencije.

Specijalni državni tužilac Vladimir Novović izrazio je ponos što Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ima razvijene odnose i intenzivnu saradnju sa ključnim međunarodnim institucijama.

«Svaka od njih se, u okviru svojih nadležnosti, predano bore protiv ovog globalnog problema», rekao je Novović.

On je dodao da je ta saradnja omogućila tužilaštvu da već ostvari značajne rezultate, posebno u pogledu otkrivanja i procesuiranja međunarodnih lanaca krijumčarenja narkotika.

Ambasadorka SAD-a Džudi Rajzing Rajnke kazala je da borba protiv trgovine drogom zahtijeva nepokolebljivu predanost, saradnju, inovacije i povjerenje.

«Crna Gora je odličan partner u ovoj borbi, a njeno vođstvo na ovom regionalnom događaju svjedoči o efikasnosti policije i tužilaca koji neumorno rade na razbijanju kriminalnih grupa», navela je Rajnke.

Prema njenim riječima, pozitivni rezultati su ohrabrujući, ali još ima mnogo toga da se uradi.

«Hvala vam što ste nam se danas pridružili kako bismo zajedno mogli da razbijemo ove kriminalne mreže, zaštitimo naše zajednice i osiguramo bezbjedniju budućnost», rekla je Rajnke.

Šef Misije OEBS-a u Crnoj Gori Jan Haukas naveo je da regionalno prisustvo i sveobuhvatni mandat OEBS-a jedinstveno pozicionira organizaciju da podrži prekograničnu saradnju.

Prema njegovim riječima, OEBS je u odličnoj poziciji da podstiče izgradnju povjerenja među institucijama i promoviše holističke, međusektorske odgovore koji adresiraju kriminalne, institucionalne, ekonomske i društvene rizike koje predstavljaju kriminalne mreže.

«Upravo okupljanjem institucija za sprovođenje zakona i tužilaštava iz cijele Jugoistočne Evrope i šire, ova konferencija može doprinijeti tim naporima», rekao je Haukas.

Iz OEBS-a su rekli da trodnevna konferencija, koja se održava u Budvi, pruža platformu za razmjenu regionalnog i međunarodnog iskustva u suzbijanju kriminala protiv droga, s posebnim fokusom na rastuće koluzije između kriminalnih organizacija Jugoistočne Evrope i Latinske Amerike.

«Takođe, istražuje izazove i prijetnje koje kriminalna saradnja predstavlja za region i ostatak Evrope», dodaje se u saopštenju.

Događaj, kako su rekli iz OEBS-a, okuplja predstavnike vodećih međunarodnih, regionalnih i nacionalnih agencija za sprovođenje zakona i pravdu, sa prezentacijama UNODC-a, INTERPOL-a, EUROPOL-a, EUDA, DEA i FBI, između ostalih.

U saopštenju se navodi da konferencija uključuje i detaljnu stručnu prezentaciju Projekta Vigilance o kriminalnim kartelima u Latinskoj Americi i prijetnjama koje oni predstavljaju za Evropu, uključujući i Jugoistočnu Evropu.

