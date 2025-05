Krapović: Ubistvo Jovanovića ostaje gorka rana u savjesti društva

Podgorica, (MINA) – Ubistvo glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića ostaje gorka rana u savjesti crnogorskog društva i podsjetnik da borba za vladavinu prava i slobodu medija nikada ne smije prestati, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, položio vijenac na mjesto gdje je prije 21 godinu ubijen Jovanović.

“Na današnji dan, prije 21 godinu, zločinačkim metkom prekinut je život Jovanovića”, naveo je Krapović.

Prema njegovim riječima, taj pucanj nije bio samo napad na jednog čovjeka.

“Bio je to pucanj na slobodu izražavanja, na nezavisno novinarstvo i na osnovne demokratske vrijednosti koje čine stub svakog progresivnog društva”, kazao je Krapović.

On je rekao da kao ministar odbrane, ali prije svega kao građanin Crne Gore, osjeća dužnost da još jednom iskaže duboko poštovanje prema Jovanovićevoj hrabrosti i njegovoj posvećenosti istini.

“Njegovo ubistvo ostaje gorka rana u savjesti našeg društva i podsjetnik da borba za vladavinu prava i slobodu medija nikada ne smije prestati”, kazao je Krapović.

On je naveo da žrtva Jovanovića, bol njegove porodice i prijatelja obavezuje cijelo društvo da ne zaboravi, da insistira na istini i da gradi državu u kojoj niko neće strahovati da obavlja svoj posao zarad istine i pravde.

