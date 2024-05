Krapović u radnoj posjeti Češkoj

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Krapović boraviće naredna dva dana u radnoj posjeti Češkoj.

Kako je najavljeno iz Ministarstva odbrane, Krapović će se sastati sa češkom koleginicom Janom Černohovom, sa kojom će razgovarati o modalitetima za jačanje bilateralne odbrambene saradnje, kao i aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u Evropi.

“Tokom posjete Krapović sastaće se i sa savjetnikom premijera Češke za bezbjednost, Tomašom Pojarom”, kaže se u saopštenju.

