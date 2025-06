Krapović: Stabilno investiranje u odbranu za uspješnu realizaciju NATO agende

Podgorica, (MINA) – Ambiciozna agenda NATO Alijanse može se uspješno realizovati samo kroz stabilno investiranje u odbranu, ocijenio je ministar odbrane Dragan Krapović.

On je to rekao na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta na nivou ministara odbrane (NAC), u čijem fokusu je bilo povećanje izdvajanja za odbranu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Krapović je kazao da dinamična kretanja u globalnim okvirima iziskuju da saveznice ulože potrebne napore kako bi NATO ostao relevantan akter na međunarodnoj sceni.

On je dodao da se mora kontinuirano raditi kako bi se uspješno sproveo proces transformacije Alijanse.

“Naglasio je važnost stabilnog investiranja u odbranu, budući da se samo na taj način može uspješno realizovati ambiciozna NATO agenda”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Krapović istakao da će Crna Gora i ovom zadatku, kao jasnom mjerilu kredibiliteta svih saveznica, pristupiti odgovorno i posvećeno.

Govoreći o situaciji u Ukrajini, Krapović je ukazao na značaj nastavka snažne podrške i naglasio da je do sada Crna Gora uputila značajna sredstva za pomoć Ukrajini, imajući u vidu važnost njene stabilnosti za sveukupnu evroatlantsku bezbjednost.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, ministri država Alijanse naglasili su da aktuelna bezbjednosna situacija, kako u istočnom dijelu Evrope, tako i regionima u neposrednom okruženju, dodatno potvrđuje važnost kontinuiranog snaženja sistema kolektivne odbrane.

Istakli su da je veoma značajno da saveznice pokažu odlučnost u u jačanju položaja Saveza, kao garanta stabilnosti evroatlantskog područja.

“Na sastanku je usvojen novi paket Ciljeva sposobnosti zahvaljujući kojem će se značajno unaprijediti saveznički kapaciteti, a kako bi Alijansa bila sposobna da odgovori na sve potencijalne bezbjednosne izazove”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je stabilna odbrambena potrošnja preduslov za ispunjavanje svih predviđenih zadataka i da je zato fokus razgovora ministara odbrane bio usmjeren na povećanje izdvajanja za odbranu.

O tome će će, kako je saopšteno, lideri donijeti odluku na predstojećem Samitu u Hagu.

“Ministri su istakli da saveznice moraju pokazati jaku političku volju kako bi se na pravovremen i efikasan način dostigli zacrtani ciljevi”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je ponovo istaknuta nedvosmilena solidarnost saveznica sa Ukrajinom, uz želju da se rat okonča u što skorijem periodu, na način koji će donijeti dugotrajan i pravedan mir.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS