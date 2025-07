Krapović: Poništiti odluku o vojnom poligonu na Sinjajevini

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Krapović predložio je Vladi da poništi zaključke prethodne tri Vlade, čime bi se formalno okončala inicijativa za uspostavljanje vojnog poligona na Sinjajevini.

Iz Ministarstva odbrane su saopštili da će taj predlog biti razmatran sjutra na sjednici Vlade.

“Taj predlog predstavlja ispunjenje obećanja datog građanima da se Sinjajevina sačuva i zaštiti u skladu sa principima očuvanja prirode, interesa lokalne zajednice i održivog razvoja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Ministarstvo odbrane ostaje posvećeno transparentnosti i otvorenosti prema građanima i lokalnim zajednicama, uz puno uvažavanje potreba Vojske Crne Gore, ali i jasne poruke da prirodne ljepote poput Sinjajevine treba očuvati za buduće generacije.

Iz Ministarstva odbrane su podsjetili da je Plan za formiranje vojnog poligona na Sinjajevini započet 2019, a tokom 2020. godine Vlada je donijela zaključke kojima je omogućeno korišćenje tog područja u vojne svrhe.

“Ta odluka naišla je na snažno protivljenje lokalnog stanovništva, ekoloških aktivista i građana širom Crne Gore, zbog čega je više puta dolazilo do protesta i kampova zaštite Sinjajevine”, rekli su iz tog resora.

Oni su kazali da predlog Krapovića za ukidanje tih zaključaka predstavlja institucionalno zatvaranje te teme.

“I jasan signal da će Vlada tražiti rješenja koja su u skladu sa interesima građana, očuvanjem životne sredine i realnim potrebama sistema odbrane”, navodi se u saopštenju.

