Krapović podnio krivičnu prijavu zbog raspodjele stanova 2010. godine

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Krapović podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv više N.N. osoba na odgovornim službenim položajima u Ministarstvu odbrane koje su učestvovale u raspodjeli 100 stanova na Starom Aerodromu u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, ti stanovi raspoređeni su u zakup po oglasu iz maja 2010. godine, s pravom otkupa po povoljnijim uslovima.

Iz tog resora su kazali da su za državne službenike i namještenike raspoređena četiri stana, za profesionalna vojna lica 75, za civilna lica u službi u Vojsci sedam, za penzionisane oficire i podoficire 13, a za penzionisana civilna lica jedan stan.

„Riječ je o deset trosobnih stanova, 49 dvosobnih, dva jednoiposobna, 30 jednosobnih i devet garsonjera“, precizirali su iz Ministarstva.

Kako su kazali, Krapović je na današnjoj konferenciji za novinare rekao da je kirivičnu prijavu podnio zbog osnovane sumnje da su N.N. lica „iskorišćavanjem i prekoračenjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavili sebi ili drugom korist, drugom nanijeli štetu ili teže povrijedili prava drugog“.

„Čime su nanijeli materijalnu štetu Budžetu Države od više stodina hiljada EUR“, dodaje se u saopštenju.

Krapović je kazao da je, nakon svih izvještaja i analiza sa kojima je bio upoznat, došao do zaključka da ta raspodjela stanova od početka nije bila transparentna, da postoje indicije zloupotrebe i da upravo zbog toga nije bilo političke volje da se detaljno ispita i utvrdi odgovornost osoba koje su neposredno učestvovale u tim raspodjelama.

U međuvremenu je, kako je naveo, bilo je više pravosnažnih presuda, kao i ponovnih raspodjela koje su osporene i poništene.

Problem je, prema riječima Krapovića, dodatno otežan činjenicom da je pet učesnika oglasa preminulo, kao i da jedan broj osoba još plaćaju zakup bez prava na otkup.

„Ministar je 2023. formirao radnu grupu, a Vlada je krajem iste godine naložila okončanje procesa po važećem Pravilniku iz 2010. Formirana je i interresorna radna grupa (IRRG) sa zadatkom da izradi model za obeštećenje i otkup, izvrši analizu svih raspodjela i predloži način rješavanja ovog višegodišnjeg problema“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je IRRG predložila model uzajamnog obeštećenja i otkup stana i da su utvrđene tri kategorije učesnika oglasa – slučajevi u kojima je dodijeljen manji stan od onog koji sleduje, nije im dodijeljen stan, a imaju pravo, ili je dodiljen veći stan od kojeg sleduje.

„Oni koji su dobili više od pripadajućih kvadrata, morali bi da nadoknade vrijednost razlike u kvadratima“, istakao je Krapović.

Ministarstvo odbrane, kako je naglasio, stava je da oni koji su se uselili ne treba da se iseljavaju, a da oni koji se nijesu uselili dobiju obeštećenje za kupovinu stana.

Krapović je kazao da su Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa i Ministarstvo finansija dali pozitivno mišljenje na predloženi model kao jedini izvodljiv, uz predlog finansiranja iz budžeta za 2025. i 2026. godinu.

„Cijela odluka kada se sprovede, biće na štetu budžeta Crne Gore u iznosu od 320 hiljada EUR, a nadležne institucije treba da procijene da li neko za to treba da odgovara“, rekao je Krapović.

