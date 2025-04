Krapović: Novi brodovi jačaju kapacitete i sposobnosti Mornarice

Podgorica, (MINA) – Mornarica Vojske Crne Gore (VCG) sa novim patrolnim brodovima značajno će povećati kapacitete i sposobnosti za nacionalne potrebe i obaveze koje je država preuzela kao NATO članica, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović.

Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da je u prisustvu Krapovića, direktora kompanije KERSHIP Paskala Le Roja, kao i generala Gael Diaz de Tueste, predstavnika Francuske vladine agencije, danas u francuskom brodogradilištu KERSHIP u Lorijenu obilježen početak izrade dva nova patrolna broda za Mornaricu VCG.

“Ovim projektom, koji je zvanično otpočeo potpisivanjem međuvladinog sporazuma između Crne Gore i Francuske, kao i komercijalnog ugovora o nabavci dva patrolna broda sa brodogradilištem KERSHIP, Mornarica VCG dodatno jača sposobnost zaštite teritorijalnog mora, učešća u međunarodnim misijama i odgovora na bezbjednosne izazove na moru”, kaže se u saopštenju.

Krapović je istakao da je uvjeren da će gradnja brodova biti uspješno okončana i da će dati novu dimenziju inače odličnoj odbrambenoj saradnji Crne Gore i Francuske.

“Naša odluka da u ovom projektu sarađujemo sa Francuskom, zemljom čiji je sistem odbrane među najrazvijenijima, a vojna industrija među najjačima u Evropi, predstavlja dio partnerstva sa jednim od najvažnijih strateških saveznika od kada Crna Gora ima evroatlantsko opredjeljenje”, naglasio je Krapović.

On je rekao da je današnji dan značajan za Mornaricu VCG, koja će novim brodovima značajno povećati kapacitete i sposobnosti, kako za nacionalne potrebe, tako i za obaveze koje je preuzela kao NATO članica.

Iz Ministarstva su naveli da su brodovi dizajnirani za širok spektar zadataka, uključujući nadzor teritorijalnih voda, borbu protiv krijumčarenja i ilegalnih migracija, kao i za učešće u međunarodnim misijama u okviru NATO-a.

“Ministarstvo odbrane ostaje posvećeno razvoju savremenih i operativno-sposobnih snaga, u skladu sa nacionalnim interesima i obavezama u okviru NATO saveza”, poručili su iz tog Vladinog resora.

