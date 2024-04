Krapović: Napredak u integracijama prioritet

Podgorica, (MINA) – Napredak na putu evropskih integracija prioritet je aktuelne crnogorske Vlade i u tom pogledu su već postignuti osjetni pomaci, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović u razgovoru sa zvaničnicima francuskog Senata i Skupštine.

Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da je Krapović, u okviru radne posjete Francuskoj, tokom dva odvojena sastanka, razgovarao sa predsjednikom Komisije za odbranu i bezbjednost Senata Sedrikom Perenom i predsjednikom Komisije za odbranu i oružane snage Nacionalne skupštine Tomasom Gasijuom.

Kako se navodi, Krapović je sa Perenom i Gasijuom razgovarao o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu.

„Napredak na putu evropskih integracija prioritet je aktuelne Vlade Crne Gore, a u tom pogledu su u njenom dosadašnjem radu već postignuti osjetni pomace”, istakao je Krapović.

On je ponovio stav da je budućnost Crne Gore, ali i ostalih država Zapadnog Balkana, u Evropskoj uniji (EU).

„U cilju jačanja stabilnosti i mira u regionu”, kaže se u saopštenju.

Krapović je naglasio značaj poruke da su vrata EU otvorena za region.

„To ohrabruje zemlje kandidate za članstvo u sprovođenju neophodnih reformi i ispunjavanja uslova za pristupanje zajednici razvijenih evropskih država”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz Ministarstva odbrane, Peren i Gasiju su čestitali Crnoj Gori na do sada postignutim rezultatima u procesu evropskih integracija.

Oni su, kako je saopšteno, ukazali na potpunu usklađenost Crne Gore sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU.

„Prvenstveno u pogledu podrške ratom zahvaćenoj Ukrajini, u odbrani njenog teritorijalnog integriteta i nezavisnosti”, navodi se u saopštenju.

Peren i Gasiju su istakli da je značajno to što je od samog početka rata Crna Gora na strani Ukrajine.

„Čime potvrđuje svoje opredjeljenje za mir u Evropi, koji počiva na demokratskim temeljima i poštovanju humanitarnog prava”, navodi se u saopštenju.

Na taj način je, kako je ocijenjeno na sastanku, potvrđeno i kredibilno članstvo Crne Gore u NATO-u, u okviru kog su jedinstvo i solidarnost posebno došli do izražaja u kontekstu bezbjednosnog ambijenta u Evropi i svijetu.

Iz Ministarstva odbrane su kazali da će Krapović danas, o modalitetima dalje odbrambene saradnje dvije države, razgovarati i sa francuskim kolegom Sebastijenom Lekornijem.

Krapović i Lekornije će, kako je saopšteno, razgovarati i o globalnoj bezbjednosnoj situaciji i značaju evropskih integracija Zapadnog Balkana za evropsku stabilnost.

