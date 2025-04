Krapović: Crna Gora dužna da njeguje kulturu sjećanja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima odgovornost i dužnost da njeguje kulturu sjećanja, ali i da neumorno radi na prevenciji bilo kakvih tragedija u budućnosti, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović.

On je, povodom godišnjice NATO bombardovanja Murina 1999. godine, u kojem je živote izgubilo šest nevinih civila, među kojima troje djece, ukazao na važnost čuvanja uspomene i istine o tom tragičnom događaju.

„Danas, kada se sjećamo tragedije koja je pogodila Murino i cijelu Crnu Goru, izražavam najdublje saosjećanje sa porodicama žrtava“, rekao je Krapović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, rekao da je taj događaj ostavio duboke ožiljke na crnogorskom društvu.

“Naročito tragičan je gubitak života djece i civila čija imena i uspomene moramo čuvati od zaborava”, rekao je Krapović.

On je kazao da, kao ministar odbrane, ali prije svega kao čovjek, osjeća obavezu da podsjeća na stradanje Murina i da se zalaže za ideju mira, stabilnosti i uzajamnog poštovanja.

“Crna Gora ima odgovornost i dužnost da njeguje kulturu sjećanja, ali i da neumorno radi na prevenciji bilo kakvih tragedija u budućnosti“, istakao je Krpaović.

On je dodao da godišnjica nije samo podsjećanje na prošlost.

„To je i opomena da vrijednosti mira, humanosti i solidarnosti moraju ostati temelj našeg društva“, zaključio je Krapović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS