Krapović čestitao Gašiću Dan državnosti Srbije

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Krapović čestitao je srpskom kolegi Bratislavu Gašiću Dan državnosti Srbije.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva odbrane, Krapović je kazao da mu je veliko zadovoljstvo da u svoje i u ime tog Vladinog resora građanima Srbije i Gašiću čestita 15. februar – Dan držvnosti.

“Uz želje za uspjeh u daljem razvoju prosperitetnog i demokratskog društva, uvjeren sam da ćemo se zajednički zalagati za jačanje povjerenja i snaženje dobrosusjedskih odnosa naših zemalja, za koje smatram da su temelj mira i stabilnosti u regionu“, naveo je Krapović u čestitki.

On je rekao da se nada da će uskoro imati priliku da sa Gašićem razgovara o modalitetima daljeg razvoja odbrambene saradnje.

„Još jednom Vama i građanima Srbije srdačno čestitam Dan državnosti i upućujem izraze najiskrenijeg poštovanja“, kazao je Krapović.

