Krapović: Bićemo posvećeni ispunjavanju odluka donešenih na NATO samitu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će biti u potpunosti posvećena ispunjavanju odluka donešenih na NATO Samitu u Hagu, rekao je ministar odbrane Dragan Krapović.

On učestvuje na NATO Samitu u Hagu, kao dio delegacije koju predvodi predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Krapović je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, prvog dana dvodnevnog Samita prisustvovao radnoj večeri u formatu ministara odbrane tokom koje je razgovarano o odvraćanju i odbrani, kao i nastavku pružanja podrške Ukrajini kroz NATO mehanizme.

“Snažna, adekvatno opremljena i efikasna Alijansa sposobna da uspješno odgovori na sve aktuelne i buduće bezbjednosne izazove, mora ostati prioritet koji će usmjeriti dalji rad svih saveznica”, konstatovali su ministri odbrane zemalja članica NATO.

U fokusu je, kako se dodaje, bilo povećanje izdvajanja za odbranu, budući da složena globalna kretanja iziskuju kontinuirano ulaganje u sposobnosti i kapacitete, kao i savremenu tehnologiju.

“Novi paket ciljeva sposobnosti, značajno zahtjevniji od prethodnog, oslikava realne potrebe Alijanse kako bi ostala kredibilna u aktuelnom, veoma zahtjevnom geopolitičkom trenutku”, kaže se u saopštenju.

Ministri su, kako se navodi, istakli da je potrebno uložiti dodatne napore na izvršivosti planova odbrane, jačanju strukture snaga, stalnom unapređenju komande i kontrole, kao i jačanju odbrambene industrije i saradnje u toj oblasti.

Krapović je kazao da će Crna Gora biti u potpunosti posvećena ispunjavanju odluka donijetih na NATO samitu.

On je istakao da u Crnoj Gori postoji politička volja da se dostigne definisani nivo izdvajanja za odbranu, što će, kako je dodao, podrazumijevati da se tom pitanju pristupi odgovorno i posvećeno.

Krapović je podsjetio da Crna Gora kontinurano doprinosi jačanju položaja odvraćanja i odbrane Alijanse, posebno učešćem crnogorskih vojnika u borbenim grupama u Letoniji i Bugarskoj, odnosno aktivnostima ojačanog prisustva na istočnom krilu Alijanse.

Na marginama Samita, Krapović se, u odvojenim susretima, sastao sa ministrom odbrane Grčke Nikolaosom Dendiasom, kao i bugarskim kolegom Atanasom Zaprijanovim.

U razgovoru sa Dendiasom, kako je saopšteno, konstatovan je zavidan nivo saradnje na bilateralnom nivou i izražena obostrana namjera njenog daljeg unapređenja.

Krapović je zahvalio na pomoći Grčke u obrazovanju crnogorskih kadeta na vojnim akademijama u Atini, kao i na učešću u NATO misiji Air Policing, odnosno zaštiti vazdušnog prostora Crne Gore, koju sprovode zajedno sa snagama italijanskog vazduhoplovstva.

“Ministri su konstatovali da je samit donio brojne zaključke koji će u značajnoj mjeri osnažiti sistem kolektivne odbrane Alijanse, a što je od prioritetne važnosti u akteulnim geopolitičkim okolnostima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tokom susreta sa Zaprijanovim razgovarano o povećanju izdvajanja za odbranu, kao ključnoj odluci na Samitu u Hagu.

Ministri su, kako se dodaje, ukazali i na važnost kontinuiranog doprinosa saveznica NATO ojačanom prisustvu na istočnom krilu Alijanse.

U tom kontekstu, Krapović je istakao da Crna Gora izuzetno cijeni ulogu Bugarske kao zemlje domaćina jedne od NATO borbenih grupa, u okviru koje su angažovani pripadnici Vojske Crne Gore.

