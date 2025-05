Kralj Jordana u prvoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Kralj Jordana Abdulah II sjutra će, na poziv crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića, boraviti u radnoj posjeti Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, prva posjeta kralja Jordana Crnoj Gori uslijediće nepun mjesec nakon sastanka Milatovića i Abdulaha II u Sofiji početkom aprila.

„Što potvrđuje obostranu volju za jačanjem saradnje i političkog dijaloga“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će, tokom posjete, Milatović i Abdulah II održati tete-a-tete sastanak, nakon čega će uslijediti radni ručak sa delegacijama.

Razgovori će, kako je najavljeno, biti usmjereni na dalju afirmaciju političkog dijaloga, kao i na unapređenje saradnje u oblastima ekonomije, turizma i bezbjednosti.

„Ova posjeta predstavlja važnu prekretnicu i snažan impuls za dalje produbljivanje odnosa između Crne Gore i Jordana, te otvara prostor za konkretnu i sadržajnu saradnju između dvije prijateljske zemlje“, kaže se u saopštenju.

