Kovačević ponovo izabran za predsjednika Opštine Nikšić

Podgorica, (MINA) – Nosilac izborne liste “Za budućnost Nikšića” (ZBNK) Marko Kovačević reizabran je na funkciju predsjednika Opštine Nikšić.

Za Kovačevića su na sjednici lokalnog parlamenta glasala 22 odbornika nove vlasti, a opozicioni odbornici, njih 16, bili su protiv.

Mjesto potpredsjednika Opštine, shodno koalicionom sporazumu konstituenata vlasti, pripada Demokratama, ali će se o tome odlučivati naknadno.

Na današnjoj sjednici Skupštine opštine (SO) izabran je i Odbor za izbor i imenovanja.

SO Nikšić konstituisana je u ponedjeljak kada je za predsjednicu izabrana funkcionerka Pokreta Evropa sad (PES) Milica Lalatović Žižić, dok su mandati novim odbornicima verifikovani na prethodnom zasijedanju 27. maja.

Lokalni izbori u Nikšiću održani su 13. aprila, a konstituenti nove lokalne vlasti su ZBNK, Demokrate-Plenum 083 i PES.

U opozicionim klupama su Demorkatska partija socijalista i Evropski savez.

