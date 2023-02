Kovač: Nadam se da će izmjene Zakona biti usvojene u martu

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta nijesu danas glasali o Predlogu izmjena zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću jer je, kako je saopšteno na sjednici, dogovoreno da radna grupa nastavi sa radom na unapređenju tog zakonskog akta.

Ministar pravde Marko Kovač je, na kraju današnje skupštinske rasprave, kazao da se nada da će zakon biti usvojen u martu, nakon što predloženo zakonsko rješenje bude unaprijeđeno.

On je rekao da radna grupa, formirana u okviru Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, iz objektivnih razloga nije stigla da utvrdi konačna rješenja.

Iz tog razloga, kako je naveo Kovač, poslanici danas nijesu glasali o Predlogu izmjena zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

„Nadam se da ćemo, nakon što Vlada opet tehnički predloži tekst zakona i nakon što usaglasimo rješenja sa radnom grupom, već u martu imati ovaj zakonski tekst usvojen“, kazao je Kovač.

On je dodao da je zadovoljan imajući u vidu sadržinu većine izlaganja poslanika i njihovu spremnost da se u što kraćem roku dobiju konkretna rješenja.

„Koja bi potvrdila radna grupa i kako bismo u koordinaciji sa Ministarstvom pravde imali konačan tekst ovog zakonskog rješenja za nekih mjesec“, dodao je Kovač.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović kazala je da je pretres završen i da je dogovoreno da radna grupa nastavi sa radom.

„Imaćemo naknadno novu raspravu i izjašnjavanje oko dopunjenog i unapređenog predloga zakona“, rekla je Đurović.

