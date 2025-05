Kotoranki 31 dan zatvora zbog vožnje pod dejstvom kokaina

Podgorica, (MINA) – Kotoranka M.G.V. (31) osuđena je na 31 dan zatvora zbog upravljanja vozilom pod dejstvom kokaina, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

Kako se navodi, M.G.V. je, nakon što je privedena u sud, u nedjelju suđeno u hitnom postupku.

“Dežurna sutkinja odjeljenja u Kotoru Ivana Vukasović joj je uz kaznu izrekla i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima u trajanju od četiri mjeseca, kao i tri kaznena boda, koje će izvršiti Uprava policije”, kaže se u saopštenju.

