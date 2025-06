Kotoranin izručen Crnoj Gori iz Srbije

Podgorica, (MINA) – Kotoranin A.K. (27) izručen je danas iz Srbije u Crnu Goru radi nastavka izdržavanje kazne zatvora od osam godina, saopšteno je iz Uprave policije. Navodi se da je A.K. sproveden Upravi za izvršenje krivičnih sankcija radi nastavka izdržavanja jedinstvene kazne zatvora od osam godina zbog neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet droga i nedozvoljenog držanja i nošenja oružja. Iz policije su pojasnili da je jedinstvena kazna zatvora od osam godina A.K. izrečena presudom Višeg suda u Podgorici 20. januara ove godine, kojom je preuzeto izvršenje presude Višeg suda u Beogradu od 14. maja 2019. godine. Kako su rekli iz policije, A.K. je osuđen jer je 2. februara 2018. godine, u stanu koji je iznajmio u Beogradu, pretresom pronađeno više od 104 kilograma marihuane, preko 85 grama kokaina i veća količina amfetamina, vrijednosti oko 2,7 hiljada EUR. Tom prilikom je, dodaje se u saopštenju, pronađeno i vatreno oružje i municija u ilegalnom posjedu, odnosno dva pištolja marke CZ i 44 komada municije kalibra 7,65 milimetara.

