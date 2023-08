Kotor: Gorio kafić u Starom gradu

Podgorica, (MINA) – Kotorski vatrogasci ugasili su jutros požar u kafiću u Starom gradu.

Iz Vatrogasne jedinice Kotor su na Fejsbuku /Facebook/ naveli da im je u devet sati i 43 minuta dojavljen požar u kafiću San Đovani /San Giovanni/ u Starom Gradu.

“Na intervenciju je izašlo troje vozila sa deset vatrogasaca. Dolaskom na lice mjesta zatečen je požar na drugom spratu, pa se pristupilo gašenju požara unutrašnjom navalom sa jednim mlazom”, kazali su iz Vatrogasne jedinice Kotor.

Oni su naveli da je šteta na objektu velika, kao i da su na licu mjesta, pored vatrogasaca, bili i pripadnici Uprave policije, komunalne policije kao i ekipa CEDIS-a.

