Košta: Crna Gora da održi fokus i da ne usporava napredak

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je jedan od najboljih primjera pozitivnog zamaha proširenja Evropske unije (EU), ocijenio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta i poručio da je ključno da država održi fokus i da ne usporava impresivni napredak.

Košta je, na konferenciji za novinare sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem, kazao da je proširenje najvažnija investicija u stabilnost, mir i prosperitet u regonu i Evropi.

“Napredak Crne Gore je rezultat vaše ambicije, predanog rada i fokusa da postanete nova članica EU. Vi isporučujete rezulate i održavate potpunu usklađenost sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom, prije svega podržavajući pravedan mir u Ukrajini“, rekao je Košta, koji boravi u posjeti Crnoj Gori.

Crna Gora je, prema njegovim riječima, jedan od najboljih primjera pozitivnog zamaha EU kada je u pitanju proširenje.

Košta je kazao da je Evropski parlament velikom većinom prepoznao važan napredak koji je Crna Gora ostvarila.

„Sada je ključno da održite ovakav pristup, da održite fokus na cilju i da ne usporavate ovaj impresivan napredak“, poručio je Košta.

On je naveo da su politički konsenzus i institucionalna stabilnost ključne da se pristupanje EU ostvari.

„Veoma je važno da održite dobre odnose sa susjedima, posebno sa onim državama koje su već članice EU“, kazao je Košta.

To je, kako je dodao, dio pristupnih kriterijuma i preduslov za članstvo.

Odgovarajući na pitanje da li u Evropskom savjetu smatraju da sporazumi poput onog između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata, o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina, podrivaju pravne standarde EU, Košta je kazao da je poštovanje pravne tekovine EU osnovni uslov pristupanja.

On je naveo da je Evropska komisija (EK) već dala

svoju procjenu sporazuma i da je evropska komesarka za proširenje Marta Kos poslala pismo u kojem je jasno definisana pozicija EK.

„A ova pozicija, mogu je rezimirati u nekoliko rečenica, zahtijeva da ovi sporazumi popuno poštuju evropsko zakonodavstvo, posebno kada su u piatnju javne nabavke i zaštita životne sredine“, naveo je Košta.

Upitan o koalicionom sporazumu na osnovu kojeg je formirana njemačka vlada i kako će se to odraziti na intergarcioni proces zemalja Zapadnog Balkana, on je rekao da je proširenje na taj region, kao i na Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju, obaveza EU i da ima punu podršku Njemačke.

„Imao sam priliku da se sretnem sa kancelarom Mercom. Njemačka nastavlja da bude ključni podržavalac proširenja EU na Zapadni Balkan“, rekao je Košta.

Milatović je kazao da posjeta Košte predstavlja snažnu poruku podrške Crnoj Gori na evropskom putu.

„Ovakvi susreti potvrđuju da evropska perspektiva regiona, a posebno Crne Gore, ostaje visoko na agendi EU“, naveo je Milatović.

On je dodao da posjetu vidi kao jasan signal kontinuiranog političkog dijaloga na najvišem nivou između Crne Gore i EU.

Crna Gora je, prema riječima Milatovića, ponosna na svoj status predvodnice u evropskim integracijama.

“I zaista smo odlučni da taj kurs zadržimo. Cilj je da postanemo naredna članica EU do 2028. godine. Svjesni smo da je to ambiciozan cilj, ali zaista vjerujem da je ostvariv“, rekao je Milatović.

On je kazao da se, u vremenima izazova na geopolitičkom planu, politika proširenja može pokazati kao jedna od ključnih politika EU i demonstracija snage Unije.

“Crna Gora može bit primjer uspješne priče za sve ostale zemlje kandidate. Saglasili smo se da Crna Gora može biti svjetlo na kraju tunela i dokaz da je proces proširenja živ“, istakao je Milatović.

On je poručio da vjeruje da će na sljedećoj Međuvladinoj konferenciji Crna Gora zatvoriti nova poglavlja i do kraja godine još više napredovati na evropskom putu.

Crna Gora je, kako je naglasio Milatović, od početka posvećena regionalnoj saradnji i dobrosusjedskim odnosima.

„Crna Gora ostaje predana svojim evropskimm ambcijama, zahvalni smo na podršci EU, njenih institucija i svih država članica“, poručio je Milatović.

Upitan kada će biti održana sjednica Savjeta za bezbjednost i odbranu, on je kazao da će naredna sjednica vrlo vjerovatno biti početkom juna i da će sigurno jedna od tema biti novi načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG).

On je rekao da je sjednica Savjeta bila u februaru i da su tada razgovarali o bezbjednosnoj situaciji u državi.

„Volio bih da na čelu VCG vidim kapetana bojnog broda Darka Vukovića“, kazao je Milatović.

On je dodao da smatra da je to čovjek koji uživa veliki ugled među vojnicima i da je jedan od najškolovanijih ljudi u Vojsci.

„Upravo zato što je htio da radi stvari kako treba, bio je smijenjen od prethodnog režima. Završio je visoke vojne škole, govori više stranih jezika i mislim da bi to bio veoma dobar signal VCG da se kreće u pravom smjeru“, kazao je Milatović.

On je rekao da će sa svojim stavom upoznati druge članove Savjeta i da se nada da će donijeti odluku koja je u interesu VCG.

Upitan o dolasku ukrajinskog predjsednika Volodimira Zelenskog, Milatović je kazao da je postojalo interesovanje Zelenskog da posjeti Crnu Goru, i da je potencijalni datum o kojem je razgovarano bio 15. maj.

„Međutim, vidjeli ste da je došlo do potencijalnih razgovora na najvišem nivou između Ukrajine i Rusije u TursKoj, koji treba da se dese sjutra, tako da je definitivno taj datum otpao“, naveo je Milatović.

On je rekao da su u daljoj komunikaciji dobili molbu da posjeta bude u subotu.

„Bio sam spreman na to, ali iz kabineta premijera (Milojka Spajića) smo dobili odgovor da premijer je imao unaprijed predviđene obaveze i da nije u mogućnosti da potpišu sporazume o saradnji između Crne Gore i Ukrajine“, kazao je Milatović.

On je dodao da je iz tog razloga posjeta odgođena za neki drugi datum.

