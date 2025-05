Košta: Albanija i Crna Gora mogle bi se pridružiti EU prije ostalih

Podgorica, (MINA) – Albanija i Crna Gora mogle bi da postanu članice Evropske unije (EU) prije ostalih država kandidata, kazao je predsjednik Evropskog savjeta, Antonio Košta.

On je to rekao u interjuu za Euronews, uoči posjete državama Zapadnog Balkana.

Košta je istakao da je proširenje na Zapadni Balkan ponovo jedan od prioriteta EU, navodeći da je buduća stabilnost i prosperitet kontinenta zavise od proširenja.

Komentarišući eventualne datume za proširenje i navode da bi to mogla biti 2030. godina, Košta je rekao da nema fiksnog datuma.

“Zašto 2030. godina i zašto ne prije”, upitao je Košta.

On je istako da je pristupanje proces zasnovan na zaslugama.

“Ako države sprovedu reforme, mogle bi da se pridruže EU i prije 2030. godine”, rekao je Košta.

Prema njegovim riječima, upravo su zasluge te koje se mogu promijeniti.

“Albanija i Crna Gora su očigledno naprednije od drugih zemalja”, rekao je Košta.

On je ukazao na rat Rusije u Ukrajini i ponovni porast tenzija na Zapadnom Balkanu, posebno kada su u pitanju Bosna i Hercegovina, ali i tenzije između Srbije i Kosova.

“Ne znam za bolji podsticaj da se prevaziđu sukobi koji su još uvijek otvoreni od ove možda jedinstvene prilike, a to je članstvo u EU”, rekao je Košta.

