Kos: Neuspjeh bi bio ako ne bismo uveli nijednu novu članicu u ovom mandatu

Podgorica, (MINA) – Za Evropsku uniju bi neuspjeh bio ukoliko ne bi uvela nijednu novu članicu u vrijeme aktuelne Evropske komisije, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos i dodala da je sigurna da to može da se uradi sa Crnom Gorom.

“Sva poglavlja su otvorena, tako da ih zatvaramo kako bismo mogli da završimo proces krajem 2026. godine, sa tehničke tačke gledišta”, rekla je Kos u inbtervjuu za Radio Slobodna Evropa.

Ona je dodala da bi, takođe, sa tehničke strane gledano, sa Albanijom mogli da završe proces do kraja 2027. godine.

“Zašto kažem sa tehničke tačke gledišta? Zato što je to procedura pregovora, države kandidati moraju da sprovedu reforme, ali onda je na državama članicama da odluče da li će one postati članica ili ne”, pojasnila je Kos.

Ona je kazala da još kada je bila kandidatkinja za komesarku, govorila da je proširenje danas drugačije nego što je bilo prije pet godina.

Međutim, kako je dodala Kos, proces proširenja je drugačiji nego što je bio u januaru, jer se toliko toga promijenilo, uključujući i novu Vladu Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

“Geopolitika se promijenila u smislu da je bila prioritet prije proširenja, ali nije bila toliko uvezana sa dijelom koji se odnosi na bezbjednost i mir. I opet, nekako sa proširenjem danas, vraćamo se osnovama zbog čega je EU uspostavljena”, rekla je Kos.

Ona je kazala da je to bilo zbog osiguravanja mira, slobode, prosperiteta i da bi se danas moglo dodati i zbog bezbjednosti.

“To je ono što mi, u stvari, i radimo u cjelokupnom procesu. Naravno, i dalje je riječ o poglavljima i klasterima i referentnim vrijednostima, ali ovo je daleko važnije u smislu da ne smijemo podbaciti u procesu proširenja, koji je najuspješnija spoljna politika EU”, navela je Kos.

Kos je kazala da je normalizacija odnosa Kosova sa Srbijom preduslov da Kosovo dobije status kandidata i započne proces članstva u EU.

Kosovo je podnijelo zahtjev za članstvo u EU 15. decembra 2022. godine i sada ostaje jedina zemlja u regionu koja još nema status zemlje kandidata.

Govoreći o mogućnosti razgovara sa predsjednikom bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, Miloradom Dodikom, Kos je rekla da je “teško razgovarati sa nekim ko radi protiv interesa svoje zemlje”.

