Koprivica: Vlada opredijeljena za unapređenje pravnog sistema

Podgorica, (MINA) – Vlada je opredijeljena za unapređenje pravnog sistema, jačanje institucionalne borbe protiv korupcije i podizanje standarda ljudskih prava u skladu sa praksom i vrijednostima koje promoviše Sud u Strazburu, poručio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica.

Koprivica je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, boravio u posjeti Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, gdje se sastao sa predsjednikom tog suda Markom Bošnjakom.

„Tokom srdačnog i konstruktivnog razgovora razmotrena su ključna pitanja iz oblasti vladavine prava, zaštite ljudskih prava, kao i važnost efikasne primjene presuda Evropskog suda u državama članicama Savjeta Evrope“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u razgovoru poseban akcenat stavljen na izazove sa kojima se Crna Gora suočava u kontekstu evropskih integracija i reforme pravosuđa.

„Koprivica je istakao snažnu opredijeljenost Vlade Crne Gore za unapređenje pravnog sistema, jačanje institucionalne borbe protiv korupcije i podizanje standarda ljudskih prava u skladu sa praksom i vrijednostima koje promoviše Sud u Strazburu“, kaže se u saopštenju.

On je je naglasio da je Crna Gora posvećena sprovođenju presuda tog suda i da presude doživljava kao pravne akte u interesu države, građana i njihovih prava, a ne kao akte protiv države.

„Posebno je istakao da je Vlada preduzela sve aktivnosti za punu implementaciju odluka Suda u zadatim rokovima“, navodi se u saopštenju.

O tome, kako je dodao, svjedoči i isplata bivših radnika “Radoja Dakića” 6,2 miliona EUR, odluke o isplati preostalih 1,5 hiljada bivših radnika, kao i odluke o isplati bivših radnika “IMO Košuta” Cetinje, “KAP-a”, te “Rudnika Boksita” AD Nikšić.

Bošnjak je pohvalio dosadašnje napore Crne Gore u jačanju institucionalnih kapaciteta i otvorenost prema konstruktivnom dijalogu sa međunarodnim pravosudnim institucijama.

„On je istakao da je kontinuirana saradnja sa Evropskim sudom od izuzetnog značaja za dalji napredak Crne Gore na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tokom sastanka razgovarano i o ulozi sudske nezavisnosti u zaštiti temeljnih prava građana, važnosti transparentnosti pravosuđa i potrebi unapređenja povjerenja javnosti u institucije sistema.

„Ova posjeta predstavlja još jedan korak u pravcu jačanja međunarodne saradnje na polju vladavine prava i potvrđuje posvećenost Crne Gore evropskim vrijednostima i principima na kojima se temelji savremeni demokratski sistem“, dodaje se u saopštenju.

