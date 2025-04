Koprivica: Spisak DPS-a ne sadrži nijedan dokaz o duplo upisanim biračima

Podgorica, (MINA) – Više od 90 odsto ljudi sa spiska koji je Demokratska partija socijalista (DPS) predala nikšićkoj policiji, upisano je za vrijeme vlasti te partije, kazao je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Petar Koprivica.

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić predao je u utorak nikšićkoj policiji spisak osoba za koje tvrdi da imaju biračko pravo u Nikšiću i Trebinju.

Koprivica je rekao da taj spisak sadrži imena 206 osoba, bez jednog jedinog dokaza da su one upisane u birački spisak drugih država.

„Dostavljeni spisak sadrži samo imena i datume rođenja ovih osoba i jednu rečenicu u kojoj iznose sumnju da su te osobe upisane u birački spisak Bosne i Hercegovine“, rekao je Koprivica.

On je kazao da je očigledan identičan „modus operandi“ poput onog iz septembra prošle godine, uoči izbora u Podgorici.

Koprivica je podsjetio da je DPS u to vrijeme prvo tvrdio da postoji 3,3 hiljade birača upisanih u biračke spiskove tri države.

„Nakon toga je spisak spao sa 3,3 hiljade na 2,3 hiljade, pa sa 2.3 hiljade na 1.910, a detaljnom provjerom je utvrđeno da je od 1.910 osoba, čak 1.905 upisano u birački spisak u vrijeme vlada DPS-a i da nijedna osoba nije upisana u birački spisak za vrijeme aktuelne Vlade“, dodao je Koprivica.

On je naveo da ni tada, kao ni sada, DPS nije podnio nijednu krivičnu prijavu, iako su tvrdili da će to učiniti, „jer naravno, za to nemaju osnova“.

Koprivica je kazao da su, iako je spisak sa imenima dostavljen nakon zaključenja biračkog spiska, službenici MUP-a izvršili detaljnu provjeru.

„I utvrdili da je od 206 osoba preko 90 odsto upisano za vrijeme vlasti DPS-a, odnosno njih 186, dok je 20 osoba upisano u birački spisak nakon 2020. godine u skladu sa zakonom, a dominantno zbog sticanja punoljetstva“, rekao je Koprivica.

On je naveo da MUP, niti bilo koji drugi državni organ ili subjekt, ne smije vršiti provjere javnih portala drugih država, jer bi na taj način bio kršen Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Koprivica je podsjetio na mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP) u kojem se kaže da je provjera od Državne izborne komisije da li je osoba sa biračkim pravom u Crnoj Gori upisana u birački spisak druge države uvidom u javne portale druge države, u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

„Imajući u vidu sve prethodno, pozivamo DPS da odmah dostave dokaze prikupljene u skladu sa zakonom i sa Mišljenjem AZLP iz 2021. godine da su ove osobe nezakonito upisana u birački spisak, ili da u suprotnom prestanu sa političkim zloupotrebama“, rekao je Koprivica.

On je poručio da je prošlo vrijeme etiketiranja građana, lažnih optužbi, zastrašivanja i nezakonitih upisa.

Koprivica je podsjetio da je MUP u prethodnom periodu tražio od nadležnih organa drugih država informacije o navodnim upisima određenih osoba u birački spisak tih država, i da nadležni organi tih država nijesu potvrdili te informacije, jer saglasno njihovom pravnom poretku takve informacije nije moguće dostaviti.

„DPS ovo odlično zna i baš zato dostavlja ovakve spiskove osoba, navodno upisanih u biračke spiskove drugih država, bez jednog jedinog dokaza zasnovanog na zakonu, i to nakon zaključenja biračkog spiska, jer u suprotnom, to ne bio bio još jedan u nizu predizborni politički performans“, kazao je Koprivica.

On je naveo da se u skladu sa zakonom, iz biračkog spiska brišu birači koji su izgubili biračko pravo smrću, gubitkom crnogorskog državljanstva i odjavom prebivališta.

„Političke konstrukcije, pokušaji medijskog pritiska i manipulacije javnošću neće imati nikakav uticaj na naš rad“, poručio je Koprivica.

On je naveo da Ministarstvo ostaje otvoreno za svaki dobronamjeran dijalog.

„Ali odlučno odbacuje pokušaje da se kroz već viđene performanse i saopštenja retroaktivno prikrije odgovornost bivše vlasti za stanje u kojem je sistem zatečen“, dodao je Koprivica.

On je pozvao sve subjekte da ne krše zakone i mišljenje AZLP i ne zloupotrebljavaju lične podatke građana Crne Gore.

„Ukoliko DPS ne dostavi dokaze, to će biti potvrda da su prekršili Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i mišljenje AZLP-a“, zaključio je Koprivica.

