Koprivica: DPS želi da uplaši birače u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) ne želi zakonit birački spisak već da uplaši građane Nikšića kako ne bi iskoristili svoje biračko pravo, kazao je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Petar Koprivica.

On je rekao da je danas, pred kraj radnog vremena, poslanik DPS-a Andrija Nikolić predao filijali MUP-a u Nikšiću spisak sa osobama za koja tvrdi da su nezakonito upisana u birački spisak.

„Ovakvu aktivnost DPS opet radi nakon zaključenja biračkog spiska, kako se ne bi moglo intervenisati u istom, za slučaj bilo koje potrebe i na kraju radnog vremena“, naveo je Koprivica.

Prema njegovim riječima, cilj toga je da MUP bude onemogućen da provjeri navode DPS-a.

„Jer će se očigledno desiti da se radi o osobama koje su ministri i funkcioneri DPS-a upisivali u birački spisak, kao što se to desilo u Podgorici“, dodao je Koprivica.

On smatra da cilj DPS nije zakonit birački spisak.

“Ovdje nije cilj zakoniti birački spisak, već obmane sa namjerom da uplaše građane Nikšića, kako ne bi iskoristili svoje biračko pravo“, naveo je Koprivica.

On je naglasio da svako ko je upisan u birački spisak Crne Gore može ostvariti svoje biračko pravo bez ikakvih posljedica.

Koprivica je rekao da su se slični performansi mogli vidjeti u susret izborima u Podgorici, kada je DPS na prvoj konferenciji za novinare najavljivali spisak od 3,3 hiljade duplih birača, pa na drugoj konferenciji ispred MUP-a 2,3 hiljade.

“A onda je utvrđeno da je predat spisak sa 1.910 osoba, od čega je 1.905 upisano u birački spisak za vrijeme vlada DPS-a, a niti jedan za vrijeme aktuelne Vlade“, kazao je Koprivica.

On je dodao da je DPS nakon toga najavljivao krivične prijave, koje nikad nije podnio i time, kako je naveo, obmanuo građane Podgorice, jer su unaprijed znali da je svaki upis navedenih osoba bio zakonit.

„Svakako, službenici MUP-a će u najkraćem roku izvršiti detaljnu provjeru i o ishodu iste obavijestiti javnost“, zaključio je Koprivica.

