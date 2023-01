Koprivica: Dogovor o sudijama ili međunarodna izolacija

Podgorica, (MINA) – Dogovor o izboru sudija Ustavnog suda je moguć i lak, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica dodajući da su tenzije i međunarodna izolacija druga mogućnost.

Koprivica je, u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore, rekao da je 2022. bila “katastrofalna i antievropska” godina u kojoj je uveden presedan da se politika vodi kršenjem Ustava.

Kako je saopštio, i u ovoj godini sve će zavisiti od političara.

“Dogovor (oko izbora sudija Ustavnog suda) je moguć i dogovor je lak”, kazao je Koprivica, prenosi portal RTCG.

On je podsjetio da se na konkurs prijavilo 25 kandidata.

“Opcija je da se biraju najbolji kandidati, a ne “njihovi” kandidati, a druga je opcija da idemo u tenzije i međunarodnu izolaciju. Nadam se da to nije opcija”, naveo je Koprivica.

On je ocijenio da Demokratski front (DF) još nije odustao od formiranja 44. Vlade i saopštio da ne postoje precizni rokovi za raspuštanje parlamenta.

Kako je naveo, ono što se može učiniti jeste izbor sudija Ustavnog suda, paraleno sa tim raspisivanje predsjedničkih izbora, a onda otvaranje dijaloga oko utvrđivanja datuma parlamentarnih izbora.

“Kroz dijalog treba da se uđe u skraćenje mandata Skupštini, poslanici se dogovore oko izbora i skrate sami sebi mandat”, saopštio je Koprivica.

On je poručio da 20. maja ističe mandat predsjedniku države, dodajući da nema mogućnosti da taj mandat bude produžen.

Prema riječima Koprivice, iako Ustavni sud nema kvorum, nema razloga da se predsjednički izbori ne raspišu, a 20. januar je krajnji rok.

“Predsjednički izbori se mogu održati od 26. marta do 2. aprila. Nije previše važno da li će predsjednički i vanredni parlamentarni izbori biti održani u istom danu”, kazao je Koprivica.

On je rekao da je odlazak ministara pravde i finansija Marka Kovača i Aleksandra Damjanovića na svečanost povodom obilježavanja Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, antievropski potez.

Kako je naveo, ne može se govoriti o tome da Kovač i Damjanović nijesu tamo bili kao predstavnici Vlade, a taj potez je direktno protiv evropske i regionalne politike.

“Umjesto da se stidimo onoga što je Crna Gora radila devedesetih godina, mi ponavljamo taj model funkcionisanja i naša Vlada radi ono što je Crna Gora radila pod uticajem Slobodana Miloševića. Znači, mi se nijesmo suočili sa prošlošću”, kazao je Korivica.

On se, kako je rekao, nada da je su to potezi manjinske Crne Gore.

“Neprijatno se osjećaju i Srbi iz Crne Gore koje su predstavili kao dijasporu”, ocijenio je Koprivica.

