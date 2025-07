Koprivica: Crna Gora pokazala volju da se uhvati u koštac sa švercom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je pokazala čvrstu političku volju da se uhvati u koštac sa krijumčarenjem i švercom, kazao je potpredsjednik Vlade Momo Koprivica.

On je sa ambasadorkom Velike Britanije Donom Meken, šefom kooperacija u ambasadi Evropske unije (EU) Ingveom Egstroemom i vršiteljkom dužnosti direktorice Uprave carina Majom Vučinić, obišao skladište Slobodne zone u Luci Bar, gdje se uništava zaplijenjeni duvan.

Obilasku je prisustvovao i izvršni direktor podgoričke Deponije, koja je izvođač radova, Aleksandar Božović.

Koprivica je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, ukazao da se u prvih 13 radnih dana postupak realizuje planiranom dinamikom i u skladu sa odlukom Vlade.

Prema njegovim riječima, to je istorijski postupak za Crnu Goru, jer je pokazana čvrsta politička volja da se država uhvati u koštac sa krijumčarenjem i švercom.

To, kako je rekao, nije tehnički proces već manifestacija snažne volje i poruka da Crna Gora više nije meka za šverc i utočište za švercere.

Koprivica je naveo da se tim procesom institucije vraćaju građanima i u funkciju zakona, a ne privatnih interesa.

„Godinama se govorilo da država ne može izaći na kraj sa duvanskom mafijom. Pokazujemo da može i ovo je prelomna tačka u borbi protiv duvanske mafije i u borbi za pravnu državu“, kazao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, uništenje koje sprovodi Crna Gora je uređen i kredibilan proces, zasnovan na međunarodnom partnerstvu.

Koprivica je zahvalio na kontinuiranoj podršci britanskoj ambasadi u Podgorici i Ambasadi EU, i Upravi prihoda i carina Njegovog Veličanstva (HMRC) na pravnoj i operativnoj pomoći i uspostavljanju metodologije koja garantuje transparentnost i vjerodostojnost.

On je dodao da sve to ukazuje i na punu spremnost Crne Gore za međunarodno partnerstvo u borbi protiv transnacionalnog kriminala i korupcije.

„Ovim postupkom sprovodimo evropsku agendu i evropske standarde i dokazujemo spremnost za zatvaranje ključnih poglavlja u pregovorima sa EU“, rekao je Koprivica.

On je naveo da uništenje švercovanog duvana štiti regularnu privredu koja donosi akcizni prihod u budžet.

„Ovim procesom država ne gubi, već dobija“, dodao je Koprivica.

On je poručio da u Crnoj Gori više niko nije iznad zakona, i da ni sivo ni crno tržište više ne uživaju privilegije ni imunitet.

„Uništenjem švercovanog duvana, na licu mjesta, upotrebom savremenih industrijskih drobilica i pod video nadzorom, švercovani duvan smo pretvorili iz izvora moći organizovanih kriminalnih grupa u dokaz njihove slabosti“, rekao je Koprivica.

On je zahvalio carinskim i policijskim službenicima, kao i radnicima Deponije na posvećenom radu u interesu države.

Meken je, kako se navodi u saopštenju, istakla da joj je veoma drago što svjedoči procesu koji predstavlja vrlo važan korak za Crnu Goru u borbi protiv organizovanog kriminala.

„Vlada Crne Gore je pokazala odlučnost u naporima da sprovede uništenje oduzetog duvana na način koji osigurava transparentnost i kredibilnost, i drago mi je što je Ujedinjeno Kraljevstvo pomoglo u tim naporima“, kazala je Meken.

Ona je rekla da tim službenika HMRC vrši dnevni monitoring i da je doprinio definisanju operativnog plana koji služi kao osnova za proces uništenja.

„Takođe mi je izrazito drago što smo na ovom projektu sarađivali sa Delegacijom EU i programom EUROL 4, koji su prepoznali strateški značaj ove aktivnosti“, dodala je Meken.

Egstroem je rekao da je „ovo dobar dan za Crnu Goru“.

„Borba protiv organizovanog kriminala zahtijeva praktičan pristup i kredibilne rezultate. EU će nastaviti da snažno podržava Crnu Goru u oblasti vladavine prava“, dodao je Egstroem.

Vučinić je rekla da uništenje, koje je počelo 23. juna, teče planiranom dinamikom, u skladu sa važećim propisima i postavljenom metodologijom.

Ona je kazala da je u utorak uništeno 325 tona ili 21 hiljada paketa.

Vučinić je poručila da se postupkom uništenja duvana šalje poruka da država neće tolerisati kršenje zakona.

„A ovim se vraća po povjerenje u institucije i vladavinu prava, i štite finansijski interesi Crne Gore“, dodala je Vučinić.

Prema njenim riječima, Uprava carina je preduzela sve aktivnosti, iz svoje nadležnosti u cilju neometanog početka i realizacije uništenja duvana.

Vučinić je rekla da je Uprava carina sa izabranim privrednim društvom zaključila ugovor o sprovođenju postupka uništenja i odlaganja otpada u roku od 90 dana.

Uništenje, kako je dodala Vučinić, sprovodi preduzeće koje raspolaže potrebnom infrastruktrom, tehničkom opremom i svim dozvolama od Agencije za zaštitu životne sredine, a pod nadzorom je tima koji je formiralo Koordinaciono tijelo.

Božović je rekao da je zahvalan na povjerenju što im je ukazala Vlada – da, kako je kazao, istorijski posao dodijeli podgoričkoj Deponiji.

Proces uništenja, prema riječima Božovića, vrlo je jednostavan i efikasan.

On je rekao svaki komad u svom fabričkom pakovanju, odnosno u paketima i celofanu, bude samljeven u krugu skladišta.

„Tako pretvoren u prah do faze neprepoznatljivosti i neupotrebljivost, miješan sa kartonom i ostalim materijalima bude transportovan u posebnim uslovima i uz policijsku pratnju, do sanitarne deponije“, pojasnio je Božović.

On je dodao da se dnevne količine od oko 35 tona uništenog duvana miješaju sa ostalim komunalnim otpadom koji dođe tog dana, okvirno 350 tona dnevno i zajedno se sve prekriva sa materijalima predviđenim za tu namjenu.

„U krajnjem, dolazimo do situacije da je nemoguće iskoristiti ni najmanju količinu uništenog i oduzetog duvana“, kazao je Božović.

