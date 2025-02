Kopman: Posvećeni smo pružanju podrške da Crna Gora 2028. postane članica EU

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija (EK) posvećena je pružanju kontinuirane podrške Crnoj Gori kako bi 2028. godine postala članica Evropske unije (EU), kazao je direktor Generalnog direktorata za proširenje i istočno susjedstvo u EK, Gert Jan Kopman.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović razgovarao je danas u Briselu sa Kopmanom.

Ivanović je, kako su rekli iz njegovog kabineta, iskazao čvrstu opredijeljenost Crne Gore ispunjavanju obaveza u procesu pristupanja EU.

On je naglasio da su očuvanje reformskog zamaha i institucionalna stabilnost posebno važni.

Kopman je kazao da su EK i on lično nedvosmisleno posvećeni pružanju kontinuirane podrške Crnoj Gori kako bi 2028. postala naredna članica EU.

Sagovornici su se, kako se navodi, osvrnuli na političku situaciju u Crnoj Gori i saglasili se da je od ključnog značaja održavanje fokusa na realizaciji glavnog spoljnopolitičkog cilja Crne Gore – članstva u EU.

„U tom smislu, poseban naglasak je stavljen na efikasno funkcionisanje zakonodavne grane vlasti u cilju usvajanja zakona važnih za dalji napredak na putu ka EU“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku bilo riječi i o planovima Crne Gore za zatvaranje pregovaračkih poglavlja tokom poljskog predsjedavanja Savjetom EU.

