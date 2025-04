Kontinuirani izborni procesi iscrpljujući za birače

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je već duži period u stanju gotovo kontinuiranih izbornih procesa, koji se odvijaju u visoko polarizovanoj političkoj atmosferi, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj, dodajući da je takva situacija iscrpljujuća za birače.

On je u intervjuu Pobjedi rekao da je, sudeći po do sada iznijetim stavovima, održavanje lokalnih izbora u jednom danu rješenje oko kojeg postoji nepodijeljeni stav poslanika i članova Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu.

Dukaj je naveo da zbog toga nema dilemu da politička volja za takvo rješenje u Crnoj Gori sada postoji.

“Neposredan izbor predsjednika opštine, lokalni izbori u jednom danu, otvorene liste za izbor odbornika i savjete mjesnih zajednica omogućavaju građanima značajno veću moć odlučivanja i uticaja, s jedne, dok s druge strane podrazumijeva daleko viši stepen odgovornost onih ličnosti kojima građani ukažu povjerenje”, kazao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je već izgubila dosta vremena čekajući na te promjene.

Dukaj je podsjetio da je prošla skoro cijela godina otkad je Ministarstvo javne uprave (MJU) dostavilo Skupštini inicijativu za održavanje svih lokalnih izbora u istom danu i za direktan izbor predsjednika opština, na koju do danas nije bilo odgovora.

“Crna Gora više nema vremena za čekanje i odlaganje najvažnijih reformi. Možemo već iduće godine imati lokalne izbore u jednom danu”, rekao je Dukaj.

On je kazao da održavanje lokalnih izbora u jednom danu, s jedne strane, predstavlja organizaciono-tehničko pitanje.

Kako je naveo Dukaj, posmatrajući stvari iz tog ugla, građanima, odnosno biračima, obezbjeđuje se jasan vremenski okvir za održavanje izbora, kao i adekvatna priprema za njihovo učešće.

“Vjerujem da se možemo složiti da je Crna Gora već duži period u stanju gotovo kontinuiranih izbornih procesa, koji se odvijaju u visoko polarizovanoj političkoj atmosferi. Takva situacija je iscrpljujuća za birače i često ih demotiviše da ostvare svoje biračko pravo i time utiču na ključne procese u zemlji”, kazao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, održavanje lokalnih izbora u jednom danu, uz jasno definisan okvir i pravila za eventualne prijevremene izbore, može značajno doprinijeti stabilnosti, kvalitetnijoj organizaciji i racionalizaciji izbornog procesa.

Dukaj je kazao da je, sa aspekta kvalitativne dimenzije, posebno važno istaći da se tim pristupom vraća fokus na osnovnu svrhu postojanja lokalne samouprave – unapređenje kvaliteta života građana.

“Istovremeni izbori u svih 25 jedinica lokalne samouprave podrazumijevaju punu posvećenost rješavanju lokalnih problema, umjesto bavljenja nacionalnim temama i identitetskim pitanjima koji često dominiraju lokalnim kampanjama”, rekao je Dukaj.

To bi, kako je naglasio, omogućilo da svaka lokalna zajednica bude fokusirana na sopstvene potrebe i razvojne prioritete.

Dukaj je naveo da takav model takođe može efikasno adresirati izazove iz dosadašnje prakse, poput “izbornog turizma”, čime se dodatno osigurava zakonitost i integritet izbornog procesa.

“Kada sve navedeno uzmemo u obzir, jasno je da održavanje lokalnih izbora u jednom danu ne predstavlja samo organizaciono unapređenje, već i važan korak ka jačanju demokratske kulture i institucionalne stabilnosti”, dodao je Dukaj.

Na pitanje koje prepreke, osim tehničkih, vidi kao najveće izazove u ostvarivanju političke saglasnosti za taj korak, on je odgovorio da u ovom momentu ne vidi izazove i prepreke i da misli da su društvo i država spremni za tu reformu.

