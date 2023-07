Konstitutivni saziv Skupštine sa samo 21 odsto žena

Podgorica, (MINA) – U konstitutivnom sazivu Skupštine biće svega 17 poslanica, odnosno 21 odsto, saopštili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) i pozvali partije i koalicije koje su obezbijedile parlamentarni status da naprave dodatni napor u pravcu afirmacije političke participacije žena.

Iz te nevladine organizacije (NVO) kazali su da nijedna od devet lista, koje su osvojile mandate za novi skupštinski saziv, neće imati preko 30 odsto poslanica na sjednici parlamenta zakazanoj za 27. jul.

„Od ukupno 81 poslaničkog mjesta, svega 17 će zauzeti žene, od čega najviše sa liste Pokreta Evropa sad – šest“, rekli su iz CGO.

Slijedi, kako su naveli, lista koju predvodi Demokratska partija socijalista sa pet poslanica, zatim lista koalicije Za budućnost Crne Gore sa tri, koalicije Demokrata i URA-e sa dvije i Bošnjačke stranke sa jednom poslanicom.

„Čak četiri liste – koalicije Socijelističke narodne partije i Demosa, Albanskog foruma, Albanske alijanse i Hrvatske građanske inicijative, koje zajedno broje šest mandata, nemaju niti jednu ženu“, kazali su iz CGO.

Kako su rekli, imajući u vidu afirmativan odnos Zakona o izboru odbornika i poslanika, a u kontekstu očekivanih ostavki dijela poslanika konstitutivnog saziva, broj poslanica u narednom periodu može biti veći.

„CGO poziva partije i koalicije koje su obezbijedile parlamentarni status da poštuju duh tih zakonskih odredbi, ali i da naprave dodatni napor u pravcu afirmacije političke participacije žena“, naveli su iz te NVO.

